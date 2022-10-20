Массимо Каррера: если Александр Кокорин наберёт форму, то будет отличным нападающим
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил вероятность вызова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в состав сборной России, а также оценил перспективы форварда.
«Если Карпин говорит о возможности вызова Кокорина, то он наверняка осведомлён о физическом состоянии Кокорина. Если Александр наберёт форму, он будет отличным нападающим», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В последних четырёх встречах кипрского «Чемпионата» Кокорин забил за «Арис» из Лимасола четыре мяча. В последний раз форвард отличился в понедельник, 17 октября, в матче с «Аполлоном». Этот гол помог «Арису» одержать разгромную победу со счётом 3:0.
Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней:
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