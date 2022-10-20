Никита Баженов высказался о возможном вызове Александра Кокорина в сборную России

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о потенциальном вызове нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в состав сборной России.

«Если теоретически возможно, то и практически. Не думал о вызове Кокорина в сборную. Слава богу, что Саша начал забивать на Кипре. Всегда рад, когда наши ребята играют хорошо.



Мнение, что Кокорин сбитый лётчик? Я очень деликатно отношусь к такой профессии, как футболист — сам им был. Всё бывает в этой жизни. Получится — отлично. Не получится — так бывает», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, недавно Александр Кокорин заявил в одном из интервью, что всем будет лучше, если он больше не появится в составе сборной России. Всего нападающий провёл в составе национальной команды 48 матчей, забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Он не вызывается в сборную с 2017 года.