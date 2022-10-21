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Бывшая футболистка Карен Хорни: клубы в FIFA 23 помогают нормализовать женский футбол

Бывшая футболистка Карен Хорни: клубы в FIFA 23 помогают нормализовать женский футбол
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Бывшая футболистка сборной Англии, а ныне журналистка Карен Хорни рассказала о важности включения женских клубов в FIFA 23.

«Это нормализует всё. Потому что, если вы играете дома со своим братом или сестрой — это просто нормализует всё в спорте. Мы изменили восприятие, но это ещё один плюс.

Образовательная часть вокруг этого — это круто. Это не только для женщин или молодых девушек, а и для молодых парней. Все участники могут видеть, что представляют собой игроки, их сильные и слабые стороны, я думаю, что это потрясающе. Теперь это выглядит как просто футбол, а не мужской или женский футбол.

Это очень важно, потому что некоторые люди не знают о женском футболе как таковом, и это нормально, это путь, по которому мы идём. 10 миллионов человек играют в первую неделю, и это огромно. Это большая веха для Сэм Керр — попасть на обложку, действительно особенное событие для неё и для спорта», — приводит слова Хорни 90min.

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