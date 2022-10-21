Бывшая футболистка Карен Хорни: клубы в FIFA 23 помогают нормализовать женский футбол

Бывшая футболистка сборной Англии, а ныне журналистка Карен Хорни рассказала о важности включения женских клубов в FIFA 23.
«Это нормализует всё. Потому что, если вы играете дома со своим братом или сестрой — это просто нормализует всё в спорте. Мы изменили восприятие, но это ещё один плюс.
Образовательная часть вокруг этого — это круто. Это не только для женщин или молодых девушек, а и для молодых парней. Все участники могут видеть, что представляют собой игроки, их сильные и слабые стороны, я думаю, что это потрясающе. Теперь это выглядит как просто футбол, а не мужской или женский футбол.
Это очень важно, потому что некоторые люди не знают о женском футболе как таковом, и это нормально, это путь, по которому мы идём. 10 миллионов человек играют в первую неделю, и это огромно. Это большая веха для Сэм Керр — попасть на обложку, действительно особенное событие для неё и для спорта», — приводит слова Хорни 90min.
- 21 октября 2022
-
10:29
-
10:10
-
10:07
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
07:26
-
06:12
-
04:55
-
04:41
-
04:24
-
04:11
-
03:43
-
03:30
-
03:19
-
02:31
-
02:17
-
01:54
-
01:51
-
01:43
-
01:35
-
01:26
-
01:21
-
00:57
-
00:54
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:25
-
00:19