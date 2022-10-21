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Николай Рассказов с юмором ответил на вопрос о продлении контракта со «Спартаком»

Николай Рассказов с юмором ответил на вопрос о продлении контракта со «Спартаком»
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов с юмором ответил на вопрос о продлении контракта с московским клубом.

«В перерыве матча с «Факелом» болельщики начали писать, чтобы мне предложили новый контракт? Не обсуждали (смеётся). Хорошая шутка в телеграм-каналах! Пускай люди веселятся — я только рад этому», — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Николай Рассказав забил первый гол «Спартака» в ворота «Факела» в матче Кубка России, который завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков после четырёх проведённых встреч. «Факел» — на четвёртом месте, не набрав ни одного балла за четыре игры.

Рассказов с юмором ответил на вопрос о контракте со «Спартаком»:

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