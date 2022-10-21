Один топ-клуб уже провалился, а в группе Карпина мощная интрига! Расклады в Кубке России

Групповой этап Кубка России близится к завершению. Команды провели четыре тура из шести и сделали ситуацию в группах понятнее. Хотя интриги в этом турнире по-прежнему полно. Подводим промежуточные итоги.
Группа A
Вы же тоже после жеребьёвки думали, что «Краснодар» и «Локомотив» займут первое и второе места? Но случился сюрприз: на данный момент лидирует «Пари НН», набравший восемь очков. «Локо», выступающий в Кубке заметно лучше, чем в РПЛ, уступает по дополнительным показателям, а «Краснодар» отстаёт на одно очко.
Пожалуй, всё понятно в этой группе только с аутсайдером: «Химкам» сейчас явно не до борьбы во второстепенном турнире.
Кубок России по футболу. Группа А
В оставшихся турах веселее всего будет «Локомотиву», ведь придётся сыграть с обоими конкурентами. Сначала с «Краснодаром» в гостях, а затем — с «Нижним» дома.
Группа B
Все ждали зарубы между «Зенитом» и «Спартаком», но и здесь сюжет повернулся неожиданным образом. Красно-белые в четырёх турах взяли все 12 очков и практически гарантировали себе место в плей-офф. А вот «Зенит» дважды проиграл и теперь грызётся с «Крыльями Советов». И только «Факел» не набрал ни одного очка.
Кубок России по футболу. Группа B
Самое интересное, что «Зенит» и «Крылья» находятся в равном положении. И те, и другие сыграют в оставшихся турах со «Спартаком» и «Факелом», причём красно-белых примут на своём поле. Единственное отличие: чемпиону всё же придётся съездить в Воронеж.
Группа C
А вот и самая весёлая группа. Если в двух словах: ничего непонятно. У «Динамо» семь очков, у «Ахмата» и «Ростова» — по шесть, у «Оренбурга» — пять. Ну и кто будет в плей-офф? Валерий Карпин в такой обстановке точно не заскучает.
Кубок России по футболу. Группа C
Путаница разрешится в двух оставшихся турах. Давайте просто посмотрим на календарь.
«Ахмат» — «Динамо»
«Оренбург» — «Ростов»
6-й тур:
«Динамо» — «Оренбург»
«Ростов» — «Ахмат»
«Динамо» — «Ростов»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Группа D
Как вы уже поняли, интрига есть везде. И группа D не стала исключением. Вдобавок здесь случилась сенсация: действующий серебряный призёр РПЛ «Сочи» не набрал ни одного очка и застрял на последнем месте! Наверху находятся ЦСКА и «Урал», а под ними, причём с отставанием всего в три очка, неожиданно для всех расположилось «Торпедо». Видимо, в отличие от «Химок», в этом клубе решили, что веселье в Кубке борьбе за выживание в чемпионате не помеха.
Кубок России по футболу. Группа D
Битва лидеров нас ждёт уже в 5-м туре: «Урал» и ЦСКА встретятся в Екатеринбурге. Первым после этого предстоит сыграть с «Торпедо», а вторым — с «Сочи». Надо следить!
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