Ближе всех к плей-офф «Спартак». А у «Зенита» всё впереди.

Один топ-клуб уже провалился, а в группе Карпина мощная интрига! Расклады в Кубке России

Групповой этап Кубка России близится к завершению. Команды провели четыре тура из шести и сделали ситуацию в группах понятнее. Хотя интриги в этом турнире по-прежнему полно. Подводим промежуточные итоги.

Группа A

Вы же тоже после жеребьёвки думали, что «Краснодар» и «Локомотив» займут первое и второе места? Но случился сюрприз: на данный момент лидирует «Пари НН», набравший восемь очков. «Локо», выступающий в Кубке заметно лучше, чем в РПЛ, уступает по дополнительным показателям, а «Краснодар» отстаёт на одно очко.

Пожалуй, всё понятно в этой группе только с аутсайдером: «Химкам» сейчас явно не до борьбы во второстепенном турнире.

Кубок России по футболу. Группа А

В оставшихся турах веселее всего будет «Локомотиву», ведь придётся сыграть с обоими конкурентами. Сначала с «Краснодаром» в гостях, а затем — с «Нижним» дома.

Группа B

Все ждали зарубы между «Зенитом» и «Спартаком», но и здесь сюжет повернулся неожиданным образом. Красно-белые в четырёх турах взяли все 12 очков и практически гарантировали себе место в плей-офф. А вот «Зенит» дважды проиграл и теперь грызётся с «Крыльями Советов». И только «Факел» не набрал ни одного очка.

Кубок России по футболу. Группа B

Самое интересное, что «Зенит» и «Крылья» находятся в равном положении. И те, и другие сыграют в оставшихся турах со «Спартаком» и «Факелом», причём красно-белых примут на своём поле. Единственное отличие: чемпиону всё же придётся съездить в Воронеж.

Группа C

А вот и самая весёлая группа. Если в двух словах: ничего непонятно. У «Динамо» семь очков, у «Ахмата» и «Ростова» — по шесть, у «Оренбурга» — пять. Ну и кто будет в плей-офф? Валерий Карпин в такой обстановке точно не заскучает.

Кубок России по футболу. Группа C

Путаница разрешится в двух оставшихся турах. Давайте просто посмотрим на календарь.

5-й тур:

«Ахмат» — «Динамо»

«Оренбург» — «Ростов»



6-й тур:

«Динамо» — «Оренбург»

«Ростов» — «Ахмат»

«Динамо» — «Ростов» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Группа D

Как вы уже поняли, интрига есть везде. И группа D не стала исключением. Вдобавок здесь случилась сенсация: действующий серебряный призёр РПЛ «Сочи» не набрал ни одного очка и застрял на последнем месте! Наверху находятся ЦСКА и «Урал», а под ними, причём с отставанием всего в три очка, неожиданно для всех расположилось «Торпедо». Видимо, в отличие от «Химок», в этом клубе решили, что веселье в Кубке борьбе за выживание в чемпионате не помеха.

Кубок России по футболу. Группа D

Битва лидеров нас ждёт уже в 5-м туре: «Урал» и ЦСКА встретятся в Екатеринбурге. Первым после этого предстоит сыграть с «Торпедо», а вторым — с «Сочи». Надо следить!