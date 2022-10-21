Рубен Невеш: все футболисты хотят играть за «Барселону»! Это один из лучших клубов в мире

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Барселону».
«Если говорить в целом, то все футболисты хотят играть за „Барселону“! Это один из лучших клубов в мире. Это большая честь для меня быть связанным с этой командой по слухам.
Кто бы не хотел играть за «Барселону»? Это нормально", — приводит слова португальского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
В текущем сезоне 25-летний Невеш сыграл в десяти матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола. За английский клуб португалец выступает с 2017 года после того, как перешёл из «Порту». В последнее время полузащитник назывался одним из вариантов «Барселоны» для усиления центра поля.
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