«Ювентус» разгромил «Эмполи»
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Сегодня, 21 октября, состоялся матч в рамках 11-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
На восьмой минуте счёт в игре открыл Мойзе Кин. Ему ассистировал Филип Костич. Во втором тайме Уэстон Маккенни укрепил преимущество своей команды с передачи Хуана Куадрадо. На 82-й минуте Адриен Рабьо с паса Хуана Куадрадо довёл счёт до разгромного. На 90+4-й минуте Рабьо после паса Данило забил четвёртый гол своей команды.
Команда Массимилиано Аллегри набрала 19 очков и поднялась на седьмое место. На первой строчке в турнирной таблице с 26 очками располагается «Наполи». «Эмполи» (11) — на 11-й позиции.
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