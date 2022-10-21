«Ювентус» разгромил «Эмполи»

Сегодня, 21 октября, состоялся матч в рамках 11-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

На восьмой минуте счёт в игре открыл Мойзе Кин. Ему ассистировал Филип Костич. Во втором тайме Уэстон Маккенни укрепил преимущество своей команды с передачи Хуана Куадрадо. На 82-й минуте Адриен Рабьо с паса Хуана Куадрадо довёл счёт до разгромного. На 90+4-й минуте Рабьо после паса Данило забил четвёртый гол своей команды.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 19 очков и поднялась на седьмое место. На первой строчке в турнирной таблице с 26 очками располагается «Наполи». «Эмполи» (11) — на 11-й позиции.