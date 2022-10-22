«Динамо» представило специальную чёрную форму на матч с «Локомотивом». Она посвящена Яшину
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Московский футбольный клуб «Динамо» представил специальный комплект игровой формы на матч с «Локомотивом», который состоится сегодня, 22 октября. Форма выполнена в чёрном цвете и посвящена Льву Яшину.
«Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище Чёрный паук — отчасти из-за тёмного вратарского свитера», — говорится в сообщении клуба на официальной странице команды в социальных сетях.
Сегодня, 22 октября, легендарному вратарю московского «Динамо» и сборной СССР исполнилось бы 93 года.
Лев Иванович Яшин — единственный вратарь в истории, удостоившийся «Золотого мяча», награды лучшему футболисту года по версии издания France Football.
Матч «Динамо» и «Локомотива» начнётся в 19:00 мск.
Новость по теме«Динамо» отметило 93 года со дня рождения Льва Яшина
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