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«Динамо» отметило 93 года со дня рождения Льва Яшина

«Динамо» отметило 93 года со дня рождения Льва Яшина
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Московское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало сообщение, в котором отметило 93 года со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.

«22 октября — особенный день для каждого болельщика «Динамо». Сегодня — 93 года со дня рождения Льва Яшина.

Лев Иванович — больше чем вратарь. В честь него написаны фанатские заряды, названы улица, стадион и Академия бело-голубых, его знают во всём мире, а память о нём будут хранить вечно.

Лев Яшин — это «Динамо». А «Динамо» — это Лев Яшин.

С днём рождения, легенда!» — говорится в заявлении «Динамо».

Лев Иванович Яшин — советский вратарь, выступавший за сборную страны и московское «Динамо». В составе сборной СССР Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионат Европы по футболу 1960 года. Бывший вратарь «Динамо» является единственным голкипером, выигравшим «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года по версии France Football.

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