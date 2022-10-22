Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Брайтоном»

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити от Манчестер)». Стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 17:00 мск.
«Горожане» вышли вперёд на 22-й минуте, когда отличился норвежский форвард Эрлинг Холанд. На 43-й минуте нападающий забил свой второй мяч в этой встрече и укрепил преимущество своей команды. На 53-й минуте вингер «чаек» Леандро Троссард сократил отставание гостей после точного паса Соломона Марча. На 75-й минуте Кевин Де Брёйне вновь сумел увеличить гандикап в счёте, ассистировал ему Бернарду Силва. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе хозяев — 3:1.
После этой победы «горожане» набрали 26 очков и закрепились на втором месте английского чемпионата. «Брайтон», у которого 15 очков, остался на девятой строчке турнирной таблицы.
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