Тен Хаг — о ничьей «МЮ» с «Челси»: мы диктовали темп игры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный результат с «Челси» (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
«Я должен сделать большой комплимент своей команде. Было приятно видеть, какой напор они показывают в четвёртой игре за 10 дней, видеть этот настрой и то, как они справляются с неудачами.
В первом тайме у Рашфорда было два голевых момента, также Антони выходил один на один. Такие моменты нужно реализовывать, потому что в больших играх три момента — это очень много. Нужно было забивать. За восемь минут до перерыва у нас были некоторые проблемы, но во втором тайме у нас не было проблем с обороной. Во втором тайме мы действительно не создавали больших моментов, но и «Челси» этого не делал. Мы диктовали темп игры, и я доволен этим. Но если вы пропускаете гол в концовке встречи, с этим всегда трудно справиться.
Я думаю, что ничья — справедливый результат. Я был бы разочарован, если бы мы остались без очка, потому что мы этого не заслуживали», — приводит слова тен Хага издание BBC.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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