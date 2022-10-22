Варан покинул поле в слезах после полученной травмы в матче с «Челси»

Сегодня, 22 октября, проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Манчестер Юнайтед». На 57-й минуте встречи центральный защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан получил травму при неудачной попытке выбить мяч в подкате у нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

После этого встреча была приостановлена, а сам Варан, покидая поле, убрал лицо под футболку, чтобы спрятать свои слёзы. По всей видимости, защитник получил серьёзную травму, которая оставит его вне заявки сборной Франции на грядущий чемпионат мира в Катаре, который стартует уже меньше чем через месяц.

После десяти проведённых матчей в рамках чемпионата «Челси» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы, подопечные Грэма Поттера набрали 20 очков. «Манчестер Юнайтед» с 19 очками находится на позицию ниже — на пятой строчке.

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