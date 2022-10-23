Данил Пруцев сравнил тренировки при Абаскале и Ваноли в «Спартаке»
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно.
Тренер с командой на одной волне. И коллектив стал сплоченный. Что касается перерывов, то Гильермо ведет себя спокойно. Другое дело, пока команда возвращается с поля, может успеть побушевать у себя в тренерской. По крайней мере, после первого тайма дерби я это слышал», — приводит слова Пруцева пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
14:14
-
14:12
-
14:08
-
13:50
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:19
-
13:00
-
12:58
-
12:53
-
12:45
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:01
Партнерский контент