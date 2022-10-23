Данил Пруцев сравнил тренировки при Абаскале и Ваноли в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно.



Тренер с командой на одной волне. И коллектив стал сплоченный. Что касается перерывов, то Гильермо ведет себя спокойно. Другое дело, пока команда возвращается с поля, может успеть побушевать у себя в тренерской. По крайней мере, после первого тайма дерби я это слышал», — приводит слова Пруцева пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.