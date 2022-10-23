«Поступок некрасивый». Пруцев — о решении Гаича в матче со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев высказался о решении полузащитника ЦСКА Милана Гаича продолжить игру в моменте с первым голом армейцев в дерби. Хавбек Роман Зобнин, опекавший Гаича, остановился, серб отдал длинную передачу на Фёдора Чалова, а тот открыл счёт в матче.

«Зобнин вёл мяч, мы сыграли с ним «в стенку». И тут все игроки ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!» Рома пробежал ещё метра два и остановился, поднял руки. Но защитник армейцев подхватил мяч и побежал. По-моему, поступок некрасивый. Пытались объяснить ситуацию судье, но он сказал, что не надо было мяч оставлять: либо выбей, либо продолжай игру», — приводит слова Пруцева пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

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