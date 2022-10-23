«Алания» уверенно выиграла у «Краснодара-2» в матче Первой лиги
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В матче 15-го тура российской Первой лиги «Алания» выиграла у «Краснодара-2» со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживал арбитр Сергей Чебан из Москвы.
На 18-й минуте матча первый гол забил Николай Гиоргобиани. Максим Петров на 50-й минуте удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник «Краснодара-2» Михаил Сухорученко. На 85-й минуте Ислам Машуков довёл счёт до разгромного — 3:0.
«Алания» набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда Заурбека Тедеева потерпела только одно поражение. «Краснодар-2» находится в зоне вылета на 16-й строчке, у команды 12 очков.
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