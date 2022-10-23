«Шальке-04» уступил в гостях «Герте» и продолжает занимать последнее место в Бундеслиге

Берлинская «Герта» одержала победу над гельзенкирхенским «Шальке-04» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин).



На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Герты» Лука Тусар. Ответный гол на 85-й минуте забил полузащитник «Шальке» Флоран Молле. Победный мяч в составе хозяев на 88-й минуте в ворота гостей забил форвард Вилфрид Канга.



«Герта» вышла на 13-е место в таблице Бундеслиги, набрав 11 очков после 11 матчей. «Шальке» — на последнем, 18-м месте, набрав шесть баллов.

В другой встрече игрового дня «Бохум» обыграл дома лидера таблицы — «Унион» (2:1). Встреча прошла на стадионе «Воновия Рурштадион». В составе победителей отличились Филипп Хофман и Геррит Хольтман, у гостей забил Милош Пантович.



«Бохум» занимает 17-е место в таблице, набрав семь очков за 11 матчей, «Унион» — на первой строчке с 23 баллами.