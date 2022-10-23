Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шальке-04» уступил в гостях «Герте» и продолжает занимать последнее место в Бундеслиге

«Шальке-04» уступил в гостях «Герте» и продолжает занимать последнее место в Бундеслиге
Комментарии

Берлинская «Герта» одержала победу над гельзенкирхенским «Шальке-04» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин).

На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Герты» Лука Тусар. Ответный гол на 85-й минуте забил полузащитник «Шальке» Флоран Молле. Победный мяч в составе хозяев на 88-й минуте в ворота гостей забил форвард Вилфрид Канга.

«Герта» вышла на 13-е место в таблице Бундеслиги, набрав 11 очков после 11 матчей. «Шальке» — на последнем, 18-м месте, набрав шесть баллов.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Тусар – 49'   1:1 Молле – 85'   2:1 Канга – 88'

В другой встрече игрового дня «Бохум» обыграл дома лидера таблицы — «Унион» (2:1). Встреча прошла на стадионе «Воновия Рурштадион». В составе победителей отличились Филипп Хофман и Геррит Хольтман, у гостей забил Милош Пантович.

«Бохум» занимает 17-е место в таблице, набрав семь очков за 11 матчей, «Унион» — на первой строчке с 23 баллами.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
2 : 1
Унион
Берлин
1:0 Хофман – 43'   2:0 Хольтман – 71'   2:1 Пантович – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022