«Барселона» — «Атлетик»: Серхи Роберто увеличил преимущество хозяев

Сегодня, 23 октября, проходит матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роберто («Барселона») забивает с помощью рикошета

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На 18-й минуте хозяева ушли в атаку по правому флангу. Серхи Роберто отдал мяч на Усмана Дембеле, француз тут же вернул мяч на ход партнёру, и Роберто уверенно реализовал голевой момент — 2:0 в пользу «Барселоны».

«Барселона» после 10 проведённых матчей находится на втором месте турнирной таблицы испанского чемпионата, имея в активе 25 очков. «Атлетик», который набрал 18 очков, располагается на шестой строчке.