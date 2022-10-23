«Барселона» дома разгромила «Атлетик», Дембеле оформил хет-трик из голевых передач

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Атлетик» из Бильбао. Команды встречались на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 22:00 мск.

Хозяева забили свой первый мяч в дебюте встречи, когда на 12-й минуте Усман Дембеле забил головой после навеса Роберта Левандовского.

Дембеле («Барселона») забивает с навеса Левандовского:

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На 18-й минуте отличился защитник Серхи Роберто, результативную передачу на свой счёт записал вингер Усман Дембеле.

Роберто («Барселона») забивает с помощью рикошета:

Через четыре минуты каталонцы довели счёт до разгрома. На этот раз гол забил польский нападающий Роберт Левандовски, очередной голевой пас оформил Усман Дембеле.

Левандовски («Барселона») делает счёт разгромным:

На 73-й минуте «Барселона» забила свой четвёртый мяч в этой встрече благодаря усилиям Феррана Торреса, Дембеле отдал уже третий голевой пас в этом матче.

Ф. Торрес («Барселона») помогает с третьим ассистом Дембеле:

После этой победы «Барселона» набрала 28 очков и укрепилась на второй строчке турнирной таблицы. «Атлетик», у которого в активе 18 очков, остался на шестой строчке.