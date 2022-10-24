Форвард «Наполи» Осимхен: «Рома» доставила нам много неприятностей

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, автор победного гола в ворота «Ромы», рассказал, кому посвятил забитый мяч, а также прокомментировал успехи неаполитанцев на старте сезона. Для форварда это первая игра после пятинедельного отсутствия из-за травмы бедра.

Гол Осимхена в ворота «Ромы»:

«Рома» доставила нам много неприятностей, это очень хорошая команда. Но и мы показали, что также являемся отличным коллективом и что победить нас непросто. Для меня было важно забить гол и принести команде три важных очка.



Жест рукой после забитого мяча предназначался для моей девушки и дочери. Каждый раз, когда я забиваю гол, я посвящаю его им, они для меня самое важное. Эти пять недель были тяжёлыми для меня, а они дали мне мотивацию продолжать работать.



В нашей команде большая солидарность, все знают, что им нужно делать и в какое время. Мы просто хотим продолжать наращивать этот импульс, сезон ещё только начался, поэтому мы идём от матча к матчу. Я горжусь нашей командой», — приводит слова Осимхена Football Italia.