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Моуринью: «Наполи» не заслужил победу над «Ромой». Я чувствую несправедливость

Моуринью: «Наполи» не заслужил победу над «Ромой». Я чувствую несправедливость
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвёл итоги встречи 11-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1).

«Я чувствую несправедливость и обнимаю своих игроков, потому что они сделали всё возможное, и я думаю, что они сделали достаточно, чтобы избежать поражения. Мы знали, что победит тот, кто забьёт гол, и это смог «Наполи». Я поздравляю их, но чувствую, что они выиграли, не заслужив этого, в то же время и мы проиграли, не заслужив этого.

Я не хочу говорить о рефери, я думаю, что он хороший, уравновешенный человек. Во время игры были моменты, которые мне не понравились, но я сказал Иррати после матча, что он тот, с кем можно поговорить.

Мы контролировали игру, но в середине второго тайма «Наполи» забрал мяч. Это была наша усталость. Меня разочаровывает, что игроки истощены, я волнуюсь. У нас не было матча в середине недели, но мы всё равно выглядели уставшими. Одна травма — проблема, но три или четыре — куда большая. Мне не нравится, что мы проиграли, но сегодня я иду домой с позитивным настроением.

Во втором тайме мы снизили давление из-за того, что были истощены. Спинаццола должен был противостоять этому парню, который всегда ныряет. Как его зовут? Тот, который всегда ныряет… Лосано!» — цитирует Моуринью Football Italia.

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