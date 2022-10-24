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Слишкович: Абаскаль невероятно важен для команды. Надеюсь, нам удалось его заменить

Слишкович: Абаскаль невероятно важен для команды. Надеюсь, нам удалось его заменить
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу в матче с «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Футбол порой полон парадоксов. Когда ты быстро забиваешь, часто неосознанно отдаёшь мяч сопернику. Это случилось и сегодня: мы не продолжили давить дальше, когда вышли вперёд. С другой стороны, у «Химок» в основном были дальние удары, и Селихов отлично с ними справлялся. Соперник подал много угловых, что у него хорошо отлажено.

Но во втором тайме мы внесли коррективы и смогли добиться нужного результата. Победу мы заслужили. Не буду утверждать, что именно с таким счётом. Рад за Николсона, который забил два гола — важных и для команды, и для него лично. Рад также за Мелёшина и Маслова. А ещё хочу обратить внимание, что мы завершали матч с четырьмя игроками 2003-2004 годов рождения.

Так получилось, что именно я оказался в протоколе как исполняющий обязанности главного тренера на сегодняшний матч. В тренерском штабе пять человек, и у каждого есть свои функции. Мы все работали и делали всё во благо команды. У кромки поля сегодня оказывались и я, и Артём Ребров, и Карлос Морено. Не имело значения, кто именно. Нам важно было компенсировать отсутствие Гильермо. Абаскаль невероятно важен для команды своей энергией и своим характером. Надеюсь, нам удалось его заменить. Счёт это только подтверждает», — приводит слова Слишковича официальный сайт «Спартака».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропускал матч из-за дисквалификации после конфликта в дерби с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.

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