«Спартак» уничтожил соперника даже без Промеса. Но как же обидно за Соболева!

«Спартак» снова победил. Матч с «Химками» в 14-м туре получился противоречивым, но три очка всё равно достались красно-белым. А ведь всё могло быть иначе.

«Спартак» в этом матче остался без Гильермо Абаскаля, дисквалифицированного после дерби с ЦСКА. Непривычно выглядел и состав: Квинси Промес остался вне заявки, а в атаке воссоединилась габаритная пара нападающих в лице Александра Соболева и Шамара Николсона. Причём ямаец оказался единственным легионером в старте красно-белых.

«Спартак» забил уже на второй минуте. Получилась динамичная атака: Соболев разогнал, Николсон увёл защитника, Роман Зобнин пробил, а Михаил Игнатов добил.

Вообще, «Спартак» в этом матче был далёк от пика своей активности. «Химки» получали предостаточно свободы и смело шли вперёд. После быстрого гола у гостей возникали полумоменты, но оставалось стойкое ощущение, что «Спартак» всё контролирует.

«Химки» никак не могли справиться с Александром Селиховым, но на этом проблемы не заканчивались. Алексей Никитин откровенно «привёз» момент, а Николсон с радостью принял подарок и разобрался с Виталием Гудиевым. 2:0.

Второй гол окончательно расслабил «Спартак». Красно-белые давали «Химкам» атаковать и будто ждали, чем всё закончится. Сами спартаковцы при этом отвечали мало. Из-за этого самым активным в составе «Спартака» был Селихов, которому раз за разом приходилось напрягаться и тащить. Вратарю это явно не нравилось, и после каждого удара он выговаривал защитникам.



К концу тайма «Спартак» всё же проснулся и зажал «Химки» в их штрафной. Правда, голом эта осада так и не закончилась.

Второй тайм поначалу напоминал первый. «Химки» атаковали, Селихов спасал. Справедливости ради вскоре «Спартак» всё же прибавил — но не стал играть первым номером, а увеличил количество и остроту контратак. Как раз в результате одного из таких выпадов пришёл третий гол. Соболев прошёл в лицевую, а Николсон, стоя спиной к воротам, пробил в противоход вратарю. 3:0.

Практически сразу после третьего гола забил Антон Зиньковский, на которого идеально прострелил Соболев. Но мяч пришлось отменить из-за офсайда у Николсона в начале атаки.



Усилия «Химок» к голу так и не привели, зато команда Спартака Гогниева откровенно наелась. «Спартак» этим с удовольствием воспользовался и пошёл добивать соперника. Сначала молодёжь организовала четвёртый гол: Павел Мелёшин забил с передачи Даниила Зорина.

А напоследок забил Павел Маслов. Защитник давно в основе «Спартака», но для него это первый гол за взрослую команду.

В этом празднике жизни наверняка хотел, но так и не поучаствовал Соболев. Серия нападающего из восьми матчей подряд с голами оборвалась именно тогда, когда казалось, что без забитого мяча он с поля точно не уйдёт. Как же обидно!



«Спартак» благодаря этой победе и осечке ЦСКА взобрался на второе место. А вот «Химки» находятся в пугающем положении: даже такие достойные матчи не приносят очков. Как выбраться из зоны вылета в такой ситуации?