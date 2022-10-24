Лаксальт: Варела сделал свой личный выбор, я его не осуждаю. Ему пришлось так поступить

Крайний защитник футбольного клуба «Динамо» Москва Диего Лаксальт прокомментировал решение соотечественника и бывшего товарища по команде Гильермо Варелы покинуть команду.

«Что я думаю по поводу ухода из «Динамо» Гильермо Варелы? Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить.



Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с десяти лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь. Как я уже сказал, он мой друг и я всегда буду поддерживать его, что бы кто ни говорил про эту ситуацию. Он мой близкий, и, если он счастлив, поддержу его выбор», — приводит слова уругвайца Sport24.

Напомним, в июне этого года Варела тайно покинул «Динамо», несмотря на действующий контракт с клубом до 2023 года. Уругвайский защитник выступает на правах аренды за бразильский «Фламенго».