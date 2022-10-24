«Енисей» уверенно обыграл «Уфу» и обошёл «Рубин» в турнирной таблице

Завершился матч Мелбет Первой лиги – «Енисей» на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске принимал «Уфу». Победу одержали хозяева – 3:1.
Счёт был открыт на 3-й минуте матча – Александр Масловский точным ударом завершил атаку своей команды, поразив ворота голкипера «Уфы» Алексея Чернова. Укрепить преимущество хозяевам удалось спустя 13 минут – мяч на счету форварда «Енисея» Анзора Саная. Перед перерывом гости смогли сократить отставание – Вадим Конюхов поразил ворота красноярской команды на 41-й минуте, однако на перерыв команды ушли при счёте 3:1 – в компенсированное к первому тайму время забил Александр Ломакин.
Во втором тайме зрители голов не увидели – победа «Енисея» 3:1.
Красноярцы набрали 26 очков и сместили с 4-й позиции «Рубин». У «Уфы» — 16 баллов и 14-е место.
- 24 октября 2022
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