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«Енисей» уверенно обыграл «Уфу» и обошёл «Рубин» в турнирной таблице

«Енисей» уверенно обыграл «Уфу» и обошёл «Рубин» в турнирной таблице
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Завершился матч Мелбет Первой лиги – «Енисей» на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске принимал «Уфу». Победу одержали хозяева – 3:1.

Счёт был открыт на 3-й минуте матча – Александр Масловский точным ударом завершил атаку своей команды, поразив ворота голкипера «Уфы» Алексея Чернова. Укрепить преимущество хозяевам удалось спустя 13 минут – мяч на счету форварда «Енисея» Анзора Саная. Перед перерывом гости смогли сократить отставание – Вадим Конюхов поразил ворота красноярской команды на 41-й минуте, однако на перерыв команды ушли при счёте 3:1 – в компенсированное к первому тайму время забил Александр Ломакин.

Во втором тайме зрители голов не увидели – победа «Енисея» 3:1.

Красноярцы набрали 26 очков и сместили с 4-й позиции «Рубин». У «Уфы» — 16 баллов и 14-е место.

Россия - Мелбет Первая лига. 15-й тур
24 октября 2022, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Масловский – 3'   2:0 Саная – 16'   2:1 Конюхов – 41'   3:1 Ломакин – 45+2'
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