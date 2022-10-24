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Дмитрий Булыкин: Сёмин должен быть в «Локомотиве». Юрий Палыч — легенда

Дмитрий Булыкин: Сёмин должен быть в «Локомотиве». Юрий Палыч — легенда
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Бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное предложение Юрию Сёмину почётной должности в структуре железнодорожников.

«Юрий Палыч легенда. Легенды всегда должны оставаться в клубе на какой-то должности. На какой должности, это уже вопрос к руководству клуба. Юрий Палыч всегда был и остаётся легендой. В каком-то качестве он должен быть в клубе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» рассматривают возможность предложения Сёмину поста советника или другой должности. Переговоры могут пройти на следующей неделе. Также председатель совета директоров московского клуба сообщил, что приглашение Сёмина на пост главного тренера не рассматривается.

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