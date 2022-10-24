Юран — о Сёмине в «Локомотиве»: как тренер я хотел бы иметь такого консультанта в клубе

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном предложении почётной должности в «Локомотиве» экс-тренеру железнодорожников Юрию Сёмину.

«Несомненно, Сёмин — это легенда не только «Локомотива», но и нашего футбола. Надо называть вещи своими именами. Я понимаю Юрия Палыча. У него всегда должно быть движение: нужен клуб, который будет принимать серьёзные решения по комплектации команды.



Я как тренер с удовольствием хотел бы иметь такого консультанта в клубе. Когда можно со стороны послушать опытнейшего человека и минимизировать какую-то ошибку. Я уже поработал, но когда есть такие, как Романцев, Юрий Палыч, Газзаев, и ты можешь посоветоваться и спросить их мнение со стороны — это прекрасно. Не знаю, кто там будет из тренеров, но Юрий Палыч — глыба в футболе.



Для меня было бы здорово, если бы рядом был Юрий Палыч, Газзаев или Романцев. С такими людьми главному тренеру работается легче. Это здорово и правильно. Дай бог, чтобы получилось, и Юрий Палыч зайдёт», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.