«Реал» проявляет интерес к Сон Хын Мину. Игрок готов к следующему шагу в карьере

30-летний южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин привлёк внимание одного из грандов европейского футбола – мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Sport1.

Как отмечает источник, внимание на игрока обратил лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который осведомлён о сильных качествах футболиста и знает, как их можно раскрыть в полной мере. При этом, сам Сон Хын Мин уже на протяжении длительного времени считает, что он готов сделать следующий шаг в своей карьере, несмотря на то, что команду ранее возглавил именитый наставник Антонио Конте, пытающийся привнести в игру «дух победителя». Ближайшие месяцы в вопросе будущего нападающего «Хотспур» станут ключевыми.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин принял участие в 16 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.