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Моуринью — в бешенстве, Каземиро — в огне, Дембеле — в «Барселоне». 124-й выпуск подкаста

Моуринью — в бешенстве, Каземиро — в огне, Дембеле — в «Барселоне». 124-й выпуск подкаста
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Очередной футбольный уикенд в Европе завершён. «Чемпионат» предлагает обсудить наиболее яркие события минувшего тура топ-чемпионатов в нашем традиционном подкасте.

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Таймкоды:

0:15 — Привет, квизы!
2:31 — Прогресс «МЮ», перестроение Поттера и, прости господи, Роналду
29:22 — Что сломалось в «Тоттенхэме», Альмирон – герой двора
42:56 — Про «Астон Виллу» без Лэмп… Джеррарда тоже сказали
47:34 — Моуринью снова бесится, а маска Осимхена имеет смысл
56:25 — Судья помог «Интеру» (ну и «Фиорентина» тоже чуть-чуть)
1:06:42 — Ожидания от «Барселоны» и суицидальный прессинг «Атлетика»

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