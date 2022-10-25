Моуринью — в бешенстве, Каземиро — в огне, Дембеле — в «Барселоне». 124-й выпуск подкаста

Очередной футбольный уикенд в Европе завершён. «Чемпионат» предлагает обсудить наиболее яркие события минувшего тура топ-чемпионатов в нашем традиционном подкасте.

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Таймкоды:



0:15 — Привет, квизы!

2:31 — Прогресс «МЮ», перестроение Поттера и, прости господи, Роналду

29:22 — Что сломалось в «Тоттенхэме», Альмирон – герой двора

42:56 — Про «Астон Виллу» без Лэмп… Джеррарда тоже сказали

47:34 — Моуринью снова бесится, а маска Осимхена имеет смысл

56:25 — Судья помог «Интеру» (ну и «Фиорентина» тоже чуть-чуть)

1:06:42 — Ожидания от «Барселоны» и суицидальный прессинг «Атлетика»

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