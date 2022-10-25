Жутгла объяснил, почему ушёл из «Барселоны» в «Брюгге». У него 2+2 в четырёх матчах ЛЧ

Нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла прокомментировал свой переход из «Барселоны» летом 2022 года.

«Мы говорили по видеосвязи с представителями клуба. Один из них рассказал мне о проекте и показал базу, которая просто восхитительна. Все объекты новые — построены два года назад, поэтому совершенно замечательные. Он сказал мне, что я могу продолжить развитие здесь.



Мне сказали, что я буду играть в каждом туре, постоянно тренироваться и что это отличное место для моего развития. Для меня важно чувствовать, что меня ценят. В клубе объяснили зону моей ответственности — забивать голы. Нам очень понравилось это предложение, и мы не сомневались», — приводит слова Жутглы пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

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