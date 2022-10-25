Жутгла объяснил, почему ушёл из «Барселоны» в «Брюгге». У него 2+2 в четырёх матчах ЛЧ

Нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла прокомментировал свой переход из «Барселоны» летом 2022 года.
«Мы говорили по видеосвязи с представителями клуба. Один из них рассказал мне о проекте и показал базу, которая просто восхитительна. Все объекты новые — построены два года назад, поэтому совершенно замечательные. Он сказал мне, что я могу продолжить развитие здесь.
Мне сказали, что я буду играть в каждом туре, постоянно тренироваться и что это отличное место для моего развития. Для меня важно чувствовать, что меня ценят. В клубе объяснили зону моей ответственности — забивать голы. Нам очень понравилось это предложение, и мы не сомневались», — приводит слова Жутглы пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
- 25 октября 2022
-
14:59
-
14:56
-
14:35
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:24
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:37
-
11:36
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:49
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:27