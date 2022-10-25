«Барселона» в январе предложит новый контракт 19-летнему Бальде

«Барселона» намерена подписать новое соглашение с левым защитником Алексом Бальде, который по ходу сезона стал основным на своей позиции в тактических расстановках Хави. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, 19-летнему футболисту предложат контракт до 2027 года, его текущий истекает летом 2024-го. Новое соглашение будет предложено в январе, когда «Барселона» разберётся с контрактами ветеранов клуба.

Бальде — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, отметившись тремя результативными передачами.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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