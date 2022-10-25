«Химки» жёстко ответили Ксении Собчак на критику прихода священника на стадион

Пресс-служба «Химок» ответила журналисту и бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак на критику прихода священника на стадион. Ранее сообщалось, что священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в подмосковном клубе хотели улучшить результаты.



«К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграм-канала «Арена-незыгарь» и прочих блогеров.



Просвещённое человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки». Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чём беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.



Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.



Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Кататься в катафалке, а потом, припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчались Пушкин и Гончарова, а после — вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс – это и есть бесовский маскарад. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!



Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернёт нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В Российской Премьер-Лиге химчане занимают предпоследнее, 15-е место. Команда Спартака Гогниева набрала девять очков.