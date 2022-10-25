Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» жёстко ответили Ксении Собчак на критику прихода священника на стадион

«Химки» жёстко ответили Ксении Собчак на критику прихода священника на стадион
Комментарии

Пресс-служба «Химок» ответила журналисту и бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак на критику прихода священника на стадион. Ранее сообщалось, что священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в подмосковном клубе хотели улучшить результаты.

«К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграм-канала «Арена-незыгарь» и прочих блогеров.

Просвещённое человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки». Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чём беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.

Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.

Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Кататься в катафалке, а потом, припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчались Пушкин и Гончарова, а после — вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс – это и есть бесовский маскарад. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!

Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернёт нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В Российской Премьер-Лиге химчане занимают предпоследнее, 15-е место. Команда Спартака Гогниева набрала девять очков.

Новость по теме
Сергей Юран: тяжело и больно смотреть на «Химки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022