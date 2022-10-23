Сергей Юран: тяжело и больно смотреть на «Химки»
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о последних результатах клуба в Российской Премьер-Лиге. Команда не может победить уже в 14 играх после увольнения российского специалиста.
«Тяжело и больно смотреть на «Химки». Что делать? Не знаю. Это не ко мне», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня «Химки» крупно уступили московскому «Спартаку» со счётом 0:5. После этой встречи подопечные Спартака Гогниева остались на 15-м месте турнирной таблицы в зоне вылета, в активе подмосковной команды девять очков. В следующем туре «Химки» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится в субботу, 29 октября, начало – в 14:00 мск.
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