Результаты матчей Лиги чемпионов 25 октября, турнирная таблица

В Лиге чемпионов были сыграны первые матчи 5-го тура. Во вторник, 25 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.



Группа Е

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Челси» (Англия) — 1:2;

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Милан» (Италия) — 0:4;

Группа F

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал» (Испания) — 3:2;

«Селтик» (Шотландия) — «Шахтёр» (Украина) — 1:1;

Группа G

«Боруссия» Д (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0;

«Севилья» (Испания) — «Копенгаген» (Дания) — 3:0;

Группа H

«ПСЖ» (Франция) — «Маккаби» Хайфа (Израиль) — 7:2;

«Бенфика» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 4:3.

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже в среду, 26 октября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».