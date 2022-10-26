Результаты матчей Лиги чемпионов 25 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны первые матчи 5-го тура. Во вторник, 25 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа Е
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Челси» (Англия) — 1:2;
- «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Милан» (Италия) — 0:4;
Группа F
- «РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал» (Испания) — 3:2;
- «Селтик» (Шотландия) — «Шахтёр» (Украина) — 1:1;
Группа G
- «Боруссия» Д (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0;
- «Севилья» (Испания) — «Копенгаген» (Дания) — 3:0;
Группа H
- «ПСЖ» (Франция) — «Маккаби» Хайфа (Израиль) — 7:2;
- «Бенфика» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 4:3.
Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже в среду, 26 октября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
Комментарии
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