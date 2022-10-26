Аллегри отреагировал на вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на поражение от «Бенфики» (3:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Туринцы лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
«Это категорически неправильный подход к игре. В первом тайме мы были слишком слабы в обороне. Мы разочарованы и злы, потому что не смогли выйти в плей-офф. Теперь мы должны сосредоточиться на Серии А и на матче с «ПСЖ», потому что нам необходимо застолбить место в Лиге Европы.
Конечно, первая часть сезона была для нас не самой хорошей. Мы вылетели из Лиги чемпионов и сильно отстали в чемпионате Италии, но нам нужно отреагировать на это. Сегодня мы допустили много ошибок, но сейчас нет смысла об этом говорить. Я рад за молодых игроков, они показали необходимую энергию и технику, это нам было очень нужно», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
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