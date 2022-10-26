Гвардиола встал на защиту Мареза после нереализованного пенальти в Дортмунде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал незабитый пенальти в выездной игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». На 58-й минуте Грегор Кобель отбил удар с точки Рияда Мареза.
«Я восхищаюсь мужеством парней, исполняющих пенальти. Конечно, если ты не забиваешь, это сложно для любого футболиста, дело не в Рияде. Марез в прошлом сезоне был исключительным. В позапрошлом сезоне здесь же, в Дортмунде, он реализовал пенальти – сравнял счёт, что помогло нам впервые выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
Рияд хотел забить гол, и он был первым, у кого хватило духа пойти к точке и нанести удар. Он будет размышлять и практиковаться. Не один игрок – многие не забивают пенальти. Поверьте, мы найдём решение», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч «Боруссия» – «Манчестер Сити» завершился со счётом 0:0. Это не помешало команде Гвардиолы за тур до конца сохранить за собой первое место. После пяти матчей чемпионы Англии имеют 11 очков, у «Боруссии» – восемь, у «Севильи» – пять, у «Копенгагена» – два.
Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы:
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