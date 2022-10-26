Поражение и вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов — в видеообзоре матча с «Бенфикой»

Вчера, 25 октября, в Лиссабоне прошла встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и туринским «Ювентусом». Матч завершился победой хозяев – 4:3.
Видеообзор матча:
На 17-й минуте встречи отличился футболист португальской команды Антониу Силва (1:0). Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин сравнял счёт на 21-й минуте (1:1). На 28-й минуте полузащитник хозяев Жоау Мариу реализовал пенальти, выведя «Бенфику» вперёд (2:1). Нападающий португальцев Рафаэл Силва на 35-й минуте сделал счёт 3:1.
На 50-й минуте Рафаэл Силва оформил дубль (4:1). «Ювентус» отличился дважды в течение двух минут: на 77-й минуте Аркадиуш Милик сделал счёт 4:2, на 79-й полузащитник Уэнстон Маккенни установил окончательный счёт – 4:3.
Поражение стало для «Ювентуса» четвёртым на групповом этапе. Туринцы потеряли шансы на выход в плей-офф, имея в активе три очка после пяти матчей. Поражение от «Бенфики» стало четвёртым для итальянской команды на групповом этапе. «Ювентус» занимает третье место в группе. «Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф.
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