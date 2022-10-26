Кассано: Аллегри должен уйти из «Ювентуса», но вряд ли пойдёт на это из-за денег

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал работу наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после того, как клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (3:4).
«Аллегри должен уйти, потому что он плох, когда он выигрывал, у него было 50 чемпионов в составе, а теперь, когда он должен дать что-то своё этой команде, мы видим результат. Он не справляется. Массимилиано должен покинуть клуб самостоятельно, но я думал он вряд ли пойдёт на это, ведь тогда он потеряет в деньгах», — цитирует Кассано Sport Paper.
К последнему туру групповой стадии «Ювентус» подошёл с тремя очками в активе, ровно столько же и у «Маккаби» из Хайфы. В заключительном туре туринский клуб примет «ПСЖ», а «Маккаби» — «Бенфику».
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