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«Манчестер Юнайтед» может подписать Дэвида, Шика или Муссу Дембеле на замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» может подписать Дэвида, Шика или Муссу Дембеле на замену Роналду
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с потенциальной заменой нападающего команды Криштиану Роналду, сообщает Mirror.

По информации источника, в шорт-листе нидерландского тренера трое нападающих: Джонатан Дэвид из «Лилля», Патрик Шик из леверкузенского «Байера» и Мусса Дембеле из «Лиона».

Клуб рассмотрит возможность приобретения одного из нападающих в случае расставания с Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно. Ранее появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов бесплатно отпустить португальца в январе из-за скандала с его участием.

22-летний Дэвид сыграл в 12 матчах французской Лиги 1, в которых забил девять мячей и сделал три голевые передачи. Канадец — второй бомбардир чемпионата Франции.

26-летний Шик провёл 15 матчей во всех турнирах за «Байер», в которых забил три гола.

26-летний Мусса Дембеле сыграл девять матчей за «Лион» в Лиге 1, в которых забил два гола.

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