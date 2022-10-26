«Челси» объявил о назначении нового технического директора

Лоуренс Стюарт займёт пост технического директора «Челси», сообщается на официальном сайте английского клуба. Специалист будет сосредоточен на работе по вопросам глобального футбола.



«Я рад присоединиться к «Челси». Я в восторге от видения и направления клуба под руководством новых владельцев. Хочу помочь «Челси» построить глобальную спортивную организацию мирового класса», — отметил Стюарт.



Стюарт присоединится к «Челси» после того, как завершит работу в «Монако». В клубе Лиги 1 специалист также занимает пост технического директора. Ранее Стюарт работал в «Манчестер Сити», «Эвертоне» и сборной Англии.

«Челси» в 11 матчах набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.