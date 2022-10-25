Такое не возьмёт ни один вратарь! «Челси» приговорил соперника в ЛЧ изумительным голом

«Челси» провёл матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Австрии. Местный «Зальцбург» до сегодняшнего дня не потерпел в турнире ни одного поражения.

Начало матча оказалось неприятным для вратаря австрийского клуба Кёна. Бернарду неаккуратно скинул мяч головой назад, а голкипер в самый последний момент опередил Хаверца. При этом атакующий футболист «Челси» заехал Кёну коленом в лоб, и вратарю потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя.

«Челси» вышел вперёд в середине первого тайма, хотя до того момента у команды Поттера почти не было серьёзных подходов к чужим воротам. Мяч после нескольких рикошетов отскочил к Ковачичу, а хорват нанёс изумительный удар с линии штрафной и попал точно в дальний угол. У вратаря «Зальцбурга» не было никаких шансов — такие не берутся. Кстати, это первый гол полузащитника в нынешнем сезоне.

А через 10 минут «Челси» обязан был забивать второй. Гости подловили соперника на ошибке и вывалились втроём на одного защитника. Завершал атаку Обамеянг, однако габонец не реализовал выход один на один — в этом эпизоде великолепно сыграл вратарь. Кён отразил ногой удар африканца, уже видевшего мяч в воротах, а свою фамилию — на табло.

«Ред Булл Зальцбург» — «Челси» — 1:2 Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

В целом вторую половину первого тайма «Челси» провёл с преимуществом, но свой момент был и у австрийцев. Датчанин Кергор не очень хорошо обработал мяч, но всё-таки пальнул в сторону ближнего угла. Показалось, что полузащитник «Зальцбурга» немного поторопился, и его удару не хватило точности. А уже в добавленное время снова великолепно сыграл Кён — вратарь отразил опасный удар Обамеянга в ближний угол.

Начало второго тайма получилось для гостей хуже не придумаешь. Качественный прострел Вебера с левого фланга пришёлся точно на Адаму, а нападающий «Зальцбурга» в касание спокойно переиграл Кепу. Главный тренер австрийского клуба Маттиас Яйсле отпраздновал это событие так, словно его команда уже вышла в 1/8 финала.

А через пару минут Адаму спас команду от гола — выбил мяч с линии ворот после удара головой Жоржиньо. Кён в этом эпизоде смотрел футбол и ничего поделать уже не мог. За несколько минут после перерыва Адаму принёс намного больше пользы, чем за весь первый тайм. Но ни Кён, ни защитники не справились с ударом Хаверца. Немецкий футболист принял пас от Пулишича и направил мяч по замысловатой траектории точно в девятку. Настоящий шедевр! В этот момент хотелось посочувствовать вратарю «Зальцбурга». Кён нередко спасал команду, но с такими ударами не справится ни один голкипер в мире.

Кепа тоже без дела не стоял. Потащил опасный удар вышедшего на замену Шешко, хотя тот мог и поделиться мячом с партнёром. А следом испанский вратарь грубо ошибся на выходе, но его подстраховал Силва, оказавшийся в створе после удара Павловича. Сам Кепа в этом эпизоде получил небольшое повреждение, но вернулся в игру.

Последние минуты встречи получились очень нервными. Кепа наиграл на предупреждение, оттолкнув соперника в плечо. Да и в целом в концовке вратарь действовал не очень уверенно. Тем не менее «Челси» всё-таки удержал победу и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у команды Поттера 10 очков, и она уже недосягаема для «Зальцбурга» и «Милана». А вот на вторую путёвку претендуют сразу три команды.