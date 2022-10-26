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Романо: «Челси» достиг принципиальной договорённости с «РБ Лейпциг» о переходе Нкунку

Романо: «Челси» достиг принципиальной договорённости с «РБ Лейпциг» о переходе Нкунку
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Лондонский «Челси» достиг принципиальной договорённости о приобретении французского форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» держит всё под контролем в ситуации с Нкунку. Клубы достигли принципиального соглашения, он уже прошёл медицинский осмотр. Теперь «Челси» ждёт того, чтобы подписать контракт, детали в этом плане ещё не улажены. Все новые руководители согласны с тем, что Нкунку — великолепное приобретение для «Челси», — сказал Романо в видео на своём YouTube-канале.

В текущем сезоне 24-летний Нкунку провёл за «РБ Лейпциг» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов. Ранее французский игрок атаки находился в структуре «ПСЖ», пока не покинул команду в 2019 году, перейдя в клуб из Лейпцига за € 13 млн.

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