The Sun: Нкунку прошёл секретный медосмотр для «Челси». Его выкупят летом за € 60 млн

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку летом 2023 года станет футболистом «Челси». Французский футболист уже прошёл секретный медосмотр для новой команды. Об этом сообщает The Sun.

24-летний Нкунку в 34 матчах прошлого сезона Бундеслиги забил 20 голов и отдал 15 результативных передач. Он был признан лучшим игроком лиги. В текущем сезоне Нкунку в 11 играх во всех турнирах забил шесть голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.



Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер. Под его руководством команда занимает в турнирной таблице чемпионата Англии седьмое место с 10 очками в шести турах.

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