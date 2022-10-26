Александр Селихов — герой 14-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов выбран читателями «Чемпионата» героем 14-го тура Российской Премьер-Лиги.



28-летний вратарь совершил несколько классных сейвов в матче с «Химками» (5:0), также он был выбран лучшим игроком встречи. Антигероем тура стал голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев, пропустивший семь мячей в гостевом матче с «Зенитом» (0:7) в Санкт-Петербурге.



Лучшим матчем тура стала встреча между «Спартаком» и «Химками», которая состоялась на «Открытие Банк Арене». В составе красно-белых отличились Шамар Николсон (дубль), Павел Мелёшин, Павел Маслов и Михаил Игнатов.

Отметим, что голосование во всех номинациях проходило в соцсетях «Чемпионата».



После 14 туров чемпионата первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», набравший 36 баллов. Также в тройку входят «Спартак» и ЦСКА. В активе красно-белых 29 баллов, у армейцев — 26 очков.