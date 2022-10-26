Александр Селихов — герой 14-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов выбран читателями «Чемпионата» героем 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
28-летний вратарь совершил несколько классных сейвов в матче с «Химками» (5:0), также он был выбран лучшим игроком встречи. Антигероем тура стал голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев, пропустивший семь мячей в гостевом матче с «Зенитом» (0:7) в Санкт-Петербурге.
Лучшим матчем тура стала встреча между «Спартаком» и «Химками», которая состоялась на «Открытие Банк Арене». В составе красно-белых отличились Шамар Николсон (дубль), Павел Мелёшин, Павел Маслов и Михаил Игнатов.
Отметим, что голосование во всех номинациях проходило в соцсетях «Чемпионата».
После 14 туров чемпионата первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», набравший 36 баллов. Также в тройку входят «Спартак» и ЦСКА. В активе красно-белых 29 баллов, у армейцев — 26 очков.
- 26 октября 2022
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:41
-
16:20
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:54
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
14:04
-
13:54
-
13:44
-
13:38
-
13:24