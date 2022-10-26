Теперь выгоду от судей получил и «Зенит»! Таблица ошибок арбитров РПЛ

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Василий Казарцев
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:
Ошибки судей в 14-м туре
В прошедшем туре арбитры совершили сразу несколько грубых ошибок.
- Василий Казарцев ошибочно удалил игрока «Пари НН» Каккоева в матче с «Краснодаром»;
- Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо»;
- Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре с «Уралом»;
- Евгений Кукуляк неверно засчитал гол футболиста «Зенита» Малкома в ворота «Сочи».
На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение. Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры.
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 14-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 14 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|9
|3
|«Локомотив»
|7
|2
|«Краснодар»
|4
|4
|«Ростов»
|3
|4
|«Пари НН»
|3
|4
|«Химки»
|3
|3
|«Крылья Советов»
|3
|3
|«Торпедо»
|3
|0
|«Спартак»
|2
|5
|«Зенит»
|2
|2
|«Сочи»
|2
|2
|«Факел»
|2
|1
|«Оренбург»
|1
|5
|«Ахмат»
|1
|5
|ЦСКА
|1
|3
|«Динамо»
|1
|3
- 26 октября 2022
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