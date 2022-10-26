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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»

Теперь выгоду от судей получил и «Зенит»! Таблица ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Два клуба лидируют с большим отрывом.

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Василий Казарцев

Василий Казарцев

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 14-м туре

В прошедшем туре арбитры совершили сразу несколько грубых ошибок.

  • Василий Казарцев ошибочно удалил игрока «Пари НН» Каккоева в матче с «Краснодаром»;
  • Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо»;
  • Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре с «Уралом»;
  • Евгений Кукуляк неверно засчитал гол футболиста «Зенита» Малкома в ворота «Сочи».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение. Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры.

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 14-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 14 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»93
«Локомотив»72
«Краснодар»44
«Ростов»34
«Пари НН»34
«Химки»33
«Крылья Советов»33
«Торпедо»30
«Спартак»25
«Зенит»22
«Сочи»22
«Факел»21
«Оренбург»15
«Ахмат»15
ЦСКА13
«Динамо»13
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