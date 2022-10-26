Теперь выгоду от судей получил и «Зенит»! Таблица ошибок арбитров РПЛ

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.



Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Василий Казарцев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 14-м туре

В прошедшем туре арбитры совершили сразу несколько грубых ошибок.

Василий Казарцев ошибочно удалил игрока «Пари НН» Каккоева в матче с «Краснодаром»;

Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо»;

Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре с «Уралом»;

Евгений Кукуляк неверно засчитал гол футболиста «Зенита» Малкома в ворота «Сочи».

Игорь Федотов футбольный арбитр На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение. Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры.

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 14-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 14 туров