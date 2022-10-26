«Ливерпуль» заинтересовался хавбеком «Милана» Тонали

«Ливерпуль» продолжает искать игроков в линию центральной полузащиты своей команды. Как сообщает Daily Express, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп желает видеть в качестве долгосрочного кандидата на эту позицию хавбека «Милана» Сандро Тонали.

С момента ухода Жоржиньо Вейналдума «Ливерпуль» не нашёл футболиста, который смог бы обеспечить стабильность в полузащите. В клубе считают, что итальянец может добавить команде необходимых качеств, а также стать связующим звеном между защитой и нападением.

Проблемой для перехода итальянца в Англию может стать его обновлённый контракт с «россонери»: в прошлом месяце Тонали переподписал свой контракт до лета 2027 года. Футболист оценивается в сумму около € 57 млн, но ожидается, что «Милан» потребует у «Ливерпуля» более € 80 млн.

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