«Ливерпуль» заинтересовался хавбеком «Милана» Тонали

«Ливерпуль» продолжает искать игроков в линию центральной полузащиты своей команды. Как сообщает Daily Express, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп желает видеть в качестве долгосрочного кандидата на эту позицию хавбека «Милана» Сандро Тонали.
С момента ухода Жоржиньо Вейналдума «Ливерпуль» не нашёл футболиста, который смог бы обеспечить стабильность в полузащите. В клубе считают, что итальянец может добавить команде необходимых качеств, а также стать связующим звеном между защитой и нападением.
Проблемой для перехода итальянца в Англию может стать его обновлённый контракт с «россонери»: в прошлом месяце Тонали переподписал свой контракт до лета 2027 года. Футболист оценивается в сумму около € 57 млн, но ожидается, что «Милан» потребует у «Ливерпуля» более € 80 млн.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
- 26 октября 2022
-
19:56
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:41
-
16:20
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:21
-
15:16