Авиакомпания пошутила над Аллегри после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Авиакомпания Ryanair пошутила над главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после вылета клуба из Лиги чемпионов.



В одной из соцсетей компания опубликовала пост со следующим сообщением: «В Лиге чемпионов нет места, но всегда есть место на борту». К нему прикреплена фотография с Аллегри на борту пустого самолёта.

«Ювентус» уступил в матче 5-го тура группового этапа лиссабонской «Бенфике» в гостях со счётом 3:4. Итальянский клуб потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, в их активе три очка после пяти встреч. Из группы H вышли «ПСЖ» и «Бенфика» (по 11 очков).



В чемпионате Италии «Ювентус» занимает восьмое место в таблице после 11 туров, набрав 19 баллов.

Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов: