Бывший защитник «Ман Сити» Мангала рассказал о разговоре с Гвардиолой

Бывший защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала рассказал о своём разговоре с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, при котором футболист стал лишь четвёртым выбором на свою позицию.

«Когда в команду пришёл Гвардиола, мне сказали, что я должен найти себе новый клуб. Было предложение от миланского «Интера», но не получилось договориться в финансовом плане. В конце трансферного окна я всё ещё был игроком «Ман Сити».

В этот момент ко мне подошел тренер и очень искренне заговорил со мной. Он сказал: «Мы не смогли найти тебе клуб, и теперь ты здесь». У тебя очень специфический профиль, который с точки зрения моего стиля игры не то, что мне нужно». Он говорил со мной очень честно. Он продолжил: «Но ты здесь, а у нас четыре центральных защитника. Мы будем работать вместе, и ты будешь готов играть в каждом матче, а их у нас будет много, так что у тебя будет игровое время. У тебя есть характеристики, которыми ты обладаешь и которые нужны мне, и которых нет у других игроков. Ты очень хороший защитник. Просто ты не совсем подходишь для моего стиля игры».

Вот и всё. У меня не было никаких проблем с ним. Я не могу обижаться, потому что тренер прекрасно знает, чего хочет. Дело не в моих качествах, а в моём профиле», — цитирует Мангала Get French Football News.

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