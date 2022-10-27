Мангала: после работы с Гвардиолой появилось желание стать тренером

Бывший защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала рассказал, как работа с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой повлияла на его желание начать свою тренерскую карьеру.
«После того как я поиграл под его началом, у меня появилось большое желание стать тренером. Дело не обязательно в его стиле игры, потому что он может меняться, а в его подходе. Почему мы так играем? Зачем делать конкретно это движение и как мы собираемся его делать? Как каждый игрок будет позиционировать себя по отношению к другому? И это только часть всего. Речь идёт о подходе, который ведёт к успеху.
Мы говорим о Пепе с точки зрения того, что происходит на поле, но есть и психологическая сторона. Каждую неделю он общается с нами, поддерживает, чтобы мы уверенно стояли на ногах. То, что он делал, на многое открыло мне глаза», — приводит слова Мангала Get French Football News.
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