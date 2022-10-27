Видеообзор разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Баварией»

26 октября на «Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала мюнхенскую «Баварию». Чемпионы Германии одержали победу с крупным счётом, забив в ворота каталонцев три безответных мяча.
На 10-й минуте сенегалец Садио Мане вывел «Баварию» вперёд после передачи Сержа Гнабри. На 31-й минуте Эрик Шупо-Мотинг использовал ещё один результативный пас Гнабри и удвоил преимущество немецкой команды. А уже в компенсированное ко второму тайму время, на 90+5-й минуте, защитник мюнхенцев Бенжамен Павар установил итоговый счёт.
Для «Барселоны» это поражение стало третьим в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23. Команда Хави проиграла «Баварии» и в Мюнхене (0:2). Затем сине-гранатовые уступили в Милане «Интеру» (0:1), а в четвёртом туре не смогли обыграть «нерадзурри» на своём поле (3:3). Единственная победа каталонцев случилась в первом туре с «Викторией Пльзень» (5:1). Весной «Барселона» выступит в Лиге Европы.
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