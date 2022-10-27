Индзаги: мы превзошли ожидания, выйдя из сложной группы Лиги чемпионов досрочно

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги после победы над чешской «Викторией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о попадании в плей-офф турнира. Миланцы имеют 10 очков и перед заключительным матчем в группе уже недосягаемы для «Барселоны» (4 очка).



«Я рад за своих игроков, за клуб и наших замечательных болельщиков. Мы понимали, что у нас очень сложная группа. Но у нас была надежда, мы хотели выйти в следующий раунд и, я думаю, превзошли ожидания, так как квалифицировались в 1/8 финала досрочно.



Для достижения нашей цели нам нужно было сделать что-то особенное. Двойное противостояние с «Барселоной», в котором мы набрали четыре очка, дало нам высокую самооценку. И мы не могли упустить эту возможность. Для «Интера» и болельщиков этот вечер останется в памяти», – приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

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